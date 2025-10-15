Росія тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру Нафтогазу — під ударом ТЕЦ і газові об’єкти

Росія атакувала ТЕЦ Нафтогазу та газові об’єкти на Харківщині, Сумщині й Чернігівщині.

Протягом останнього тижня російські війська тричі атакували газову інфраструктуру Групи Нафтогаз, а в ніч на 15 жовтня під обстріл потрапила одна з теплоелектроцентралей компанії. Про це повідомив голова Нафтогазу Сергій Корецький.

«За останні 7 днів росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру. А цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Група Нафтогаз. Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині», – зазначив Корецький.

Він підкреслив, що ці об’єкти не мають жодного відношення до військових цілей. За його словами, мета Росії – позбавити Україну газу, тепла та електроенергії напередодні зими.

