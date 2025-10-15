Практика судов
Россия трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Нафтогаза — под ударом ТЭЦ и газовые объекты

16:42, 15 октября 2025
Россия атаковала ТЭЦ Нафтогаза и газовые объекты в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
В течение последней недели российские войска трижды атаковали газовую инфраструктуру Группы Нафтогаз, а в ночь на 15 октября под обстрел попала одна из теплоэлектроцентралей компании. Об этом сообщил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.

«За последние 7 дней Россия трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру. А этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ Группы Нафтогаз. Враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях», — отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. По его словам, цель России — лишить Украину газа, тепла и электроэнергии в преддверии зимы.

