Россия трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Нафтогаза — под ударом ТЭЦ и газовые объекты

Россия атаковала ТЭЦ Нафтогаза и газовые объекты в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

В течение последней недели российские войска трижды атаковали газовую инфраструктуру Группы Нафтогаз, а в ночь на 15 октября под обстрел попала одна из теплоэлектроцентралей компании. Об этом сообщил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.

«За последние 7 дней Россия трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру. А этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ Группы Нафтогаз. Враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях», — отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. По его словам, цель России — лишить Украину газа, тепла и электроэнергии в преддверии зимы.

