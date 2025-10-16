В ЕС готовят первые в истории правила для сервисов Airbnb и Booking

Краткосрочная аренда стала «огромной проблемой» в европейских городах, поскольку повышает арендную плату, вытесняет местных жителей и превращает жилые районы в туристические зоны.

Европейская комиссия предложит правила для решения проблемы краткосрочной аренды через такие платформы, как Airbnb и Booking. Новыми правилами ЕК стремится противостоять «социальному кризису» для людей, которые борются за возможность позволить себе жилье. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам жилья Ден Йоргенсен в интервью The Guardian.

Чиновник подчеркнул, что политикам в Брюсселе пришло время серьезно отнестись к вопросу жилья.

«Если мы, как политики, не отнесемся к этому вопросу серьезно и не признаем, что это социальная проблема, требующая действий, тогда… победят антиевропейские популисты», — сказал он, добавив, что Брюссель до сих пор «не смог справиться» с некоторыми ключевыми элементами жилищного кризиса.

По словам чиновника, краткосрочная аренда стала «огромной проблемой» в европейских городах, поскольку повышает стоимость аренды, вытесняет местных жителей и превращает жилые районы в туристические зоны. Владельцы квартир в центрах городов зарабатывают больше, сдавая жилье туристам посуточно, чем местным — на длительный срок.

Йоргенсену поручено разработать первый в истории ЕС план доступного жилья, который, как ожидается, будет опубликован в декабре. Он отметил, что публикацию перенесли с 2026 года, ссылаясь на срочную необходимость реагировать на «социальный кризис».

Как сообщает Евростат, с 2010 по 2023 год цены на жилье в Евросоюзе выросли на 48%, а аренда – на 22%. Около 9% европейцев тратят более 40% своего дохода на жилье. Худшая ситуация была зафиксирована в Греции, где такие расходы имеет треть населения.

