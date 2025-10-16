Практика судів
У ЄС готують перші в історії правила для сервісів Airbnb та Booking

09:40, 16 жовтня 2025
Короткострокова оренда стала «величезною проблемою» в європейських містах, оскільки підвищує орендну плату, витісняє місцевих мешканців і перетворює житлові райони на туристичні зони.
Європейська комісія запропонує правила для вирішення проблеми короткострокової оренди через такі платформи, як Airbnb та Booking. Новими правилами ЄК прагне протистояти «соціальній кризі» для людей, які борються за те, щоб дозволити собі житло. Про це заявив комісар ЄС з питань житла Ден Йоргенсен в інтерв'ю The Guardian.

Посадовець підкреслив, що політикам у Брюсселі настав час серйозно поставитися до питання житла.

«Якщо ми, як політики, не поставимося до цього питання серйозно та не визнаємо, що це соціальна проблема, яка потребує дій, тоді… переможуть антиєвропейські популісти», – сказав він, додавши, що Брюссель досі «не зміг справитися» з деякими ключовими елементами житлової кризи.

За словами посадовця, короткострокова оренда стала «величезною проблемою» в європейських містах, оскільки підвищує орендну плату, витісняє місцевих мешканців і перетворює житлові райони на туристичні зони. Власники квартир у центрах міст заробляють більше, здаючи житло туристам подобово, ніж місцевим – на довгий термін.

Йоргенсену було доручено розробити перший в історії ЄС план доступного житла, який, як очікується, буде оприлюднено в грудні. Він сказав, що публікацію перенесли з 2026 року, посилаючись на терміновість необхідності відреагувати на «соціальну кризу».

Як повідомляє Євростат, з 2010 по 2023 рік ціни на житло в Євросоюзі зросли на 48%, а оренда – на 22%. Майже 9% європейців витрачають понад 40% свого доходу на житло. Найгірша ситуація була зафіксована у Греції, де такі витрати має третина населення.

ЄС Єврокомісія

