На два дня в Украине потеплеет – прогноз погоды

В Украине 16-17 октября ожидается теплая и сухая погода.

В ближайшие два дня, 16 и 17 октября, в Украине будет преобладать сухая и относительно теплая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мощный антициклон, простирающийся от Исландии через Великобританию, Германию и Польшу, будет препятствовать появлению осадков, поэтому дожди или снег не ожидаются.

Ночью температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, местами возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +15 градусов, хотя в северо-восточных областях будет прохладнее – до +11 градусов. Синоптик предупредила водителей о возможных туманах и призвала быть осторожными.

По прогнозу, с субботы, 18 октября, в западных областях начнутся дожди и похолодание. В воскресенье, 19 октября, осадки и значительное понижение температуры до +5...+9 градусов охватят большую часть Украины.

