На два дні в Україні потепліє – прогноз погоди

В Україні 16-17 жовтня очікується тепла та суха погода.

У найближчі два дні, 16 та 17 жовтня, в Україні переважатиме суха і відносно тепла погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, потужний антициклон, що простягається від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу, перешкоджатиме появі опадів, тому дощі чи сніг не очікуються.

Уночі температура коливатиметься від +2 до +6 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до +15 градусів, хоча в північно-східних областях буде прохолодніше – до +11 градусів. Синоптик попередила водіїв про можливі тумани та закликала бути обережними.

За прогнозом, із суботи, 18 жовтня, у західних областях розпочнуться дощі та похолодання. У неділю, 19 жовтня, опади та значне зниження температури до +5…+9 градусів охоплять більшу частину України.

