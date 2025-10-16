Трамп сообщил, что США заказали целый флот новых бомбардировщиков B-2

Дональд Трамп назвал бомбардировщики B-2 невероятным оружием.

Президент США Дональд Трамп анонсировал заказ обновленной версии стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед израильским парламентом.

«‎Я не имел ни малейшего представления, что они (бомбардировщики B-2, — ред.) способны на то, что они сделали. По правде говоря, мы только что заказали еще 28 таких единиц. Немного усовершенствованную версию»‎, — заявил президент США.

15 октября на пресс-конференции в Белом доме Трамп назвал бомбардировщики B-2 невероятным оружием.

«Это невероятное оружие. Я знаю Путина — когда я ехал с ним на Аляске, мы проезжали мимо многих из них. Он сказал: «Это действительно сработало». Я ответил: «Да, сработало», — сказал Трамп.

