Трамп повідомив, що США замовили цілий флот нових бомбардувальників B-2

Дональд Трамп назвав бомбардувальники B-2 неймовірною зброєю.

Фото: nocookie.net

Президент США Дональд Трамп анонсував замовлення оновленої версії стратегічного бомбардувальника B-2 Spirit. Відповідну заяву він зробив під час промови перед ізраїльським парламентом.

«‎Я не мав жодного уявлення, що вони (бомбардувальники B-2, − ред) можуть те, що вони зробили. По правді, ми щойно замовили ще 28 одиниць таких. Трохи удосконалену версію»‎, − заявив президент США.

15 жовтня під час пресконференції у Білому домі Трамп назвав бомбардувальники B-2 неймовірною зброєю.

«Це неймовірна зброя. Я знаю Путіна, коли я їхав з ним на Алясці, ми проїжджали повз багатьох з них. Він сказав: «Це справді спрацювало». Я сказав: «Так, спрацювало», - заявив Трамп.

