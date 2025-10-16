Виталия Махинчука и Максима Савьюка введено в состав Первой дисциплинарной палаты ВСП

В состав Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия внесены изменения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», членами Высшего совета правосудия назначены адвокат и ученый Виталий Махинчук и детектив НАБУ Максим Савьюк.

16 октября Высший совет правосудия сообщил, что рассмотрел вопрос о внесении изменений в состав Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Решением ВСП Виталий Махинчук и Максим Савьюк введены в состав Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

В ВСП напомнили, что согласно частям второй и третьей статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Высший совет правосудия формирует дисциплинарные палаты из числа членов совета. Количество дисциплинарных палат и численный состав каждой палаты определяются решением Высшего совета правосудия с учетом требований данного закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.