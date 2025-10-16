Практика судов
Виталия Махинчука и Максима Савьюка введено в состав Первой дисциплинарной палаты ВСП

10:44, 16 октября 2025
В состав Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия внесены изменения.
Виталия Махинчука и Максима Савьюка введено в состав Первой дисциплинарной палаты ВСП
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», членами Высшего совета правосудия назначены адвокат и ученый Виталий Махинчук и детектив НАБУ Максим Савьюк.

16 октября Высший совет правосудия сообщил, что рассмотрел вопрос о внесении изменений в состав Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Решением ВСП Виталий Махинчук и Максим Савьюк введены в состав Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

В ВСП напомнили, что согласно частям второй и третьей статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Высший совет правосудия формирует дисциплинарные палаты из числа членов совета. Количество дисциплинарных палат и численный состав каждой палаты определяются решением Высшего совета правосудия с учетом требований данного закона.

