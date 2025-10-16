Віталія Махінчука і Максима Сав’юка введено до складу Першої Дисциплінарної палати ВРП

До складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя внесли зміни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк.

16 жовтня Вища рада правосуддя повідомила, що розглянула питання про внесення змін до складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Рішенням ВРП Віталія Махінчука і Максима Сав’юка введено до складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

У ВРП нагадали, що згідно із частинами другою, третьою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя утворює Дисциплінарні палати з числа членів Вищої ради правосуддя. Кількість Дисциплінарних палат та кількісний склад кожної палати визначаються рішенням Вищої ради правосуддя з урахуванням вимог цього Закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.