Практика судів
  1. Суд інфо

Віталія Махінчука і Максима Сав’юка введено до складу Першої Дисциплінарної палати ВРП

10:44, 16 жовтня 2025
До складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя внесли зміни.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк.

16 жовтня Вища рада правосуддя повідомила, що розглянула питання про внесення змін до складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Рішенням ВРП Віталія Махінчука і Максима Сав’юка введено до складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

У ВРП нагадали, що згідно із частинами другою, третьою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя утворює Дисциплінарні палати з числа членів Вищої ради правосуддя. Кількість Дисциплінарних палат та кількісний склад кожної палати визначаються рішенням Вищої ради правосуддя з урахуванням вимог цього Закону.

суддя дисциплінарна палата ВРП ВРП

