Правительство Канады будет использовать искусственный интеллект для перевода официальных документов

Канада внедряет искусственный интеллект в государственное управление. Правительство объявило о запуске GCtranslate — инновационного инструмента на базе ИИ, который будет обеспечивать перевод на официальные языки страны.
Разработанный Бюро переводов при Министерстве общественных услуг и закупок Канады, GCtranslate стал первым флагманским проектом Стратегии искусственного интеллекта Секретариата Совета казначейства.
Сначала систему протестируют в шести федеральных ведомствах, после чего планируется внедрить ее на уровне всего правительства.
Как это работает:
GCtranslate использует защищенную инфраструктуру, размещенную в Канаде, и большой двуязычный набор данных, который включает правительственную терминологию, культурные и языковые особенности страны. Система обеспечивает мгновенный перевод документов, не требующих ручной лингвистической обработки.
Ключевые факты:
