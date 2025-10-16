Правительство Канады будет использовать искусственный интеллект для перевода официальных документов

Правительство Канады запустило переводчик на базе ИИ для перевода официальных документов — GCtranslate.

Канада внедряет искусственный интеллект в государственное управление. Правительство объявило о запуске GCtranslate — инновационного инструмента на базе ИИ, который будет обеспечивать перевод на официальные языки страны.

Разработанный Бюро переводов при Министерстве общественных услуг и закупок Канады, GCtranslate стал первым флагманским проектом Стратегии искусственного интеллекта Секретариата Совета казначейства.

Сначала систему протестируют в шести федеральных ведомствах, после чего планируется внедрить ее на уровне всего правительства.

Как это работает:

GCtranslate использует защищенную инфраструктуру, размещенную в Канаде, и большой двуязычный набор данных, который включает правительственную терминологию, культурные и языковые особенности страны. Система обеспечивает мгновенный перевод документов, не требующих ручной лингвистической обработки.

Ключевые факты:

GCtranslate сначала будут тестировать в шести структурах, включая PSPC, Министерство финансов, Канадское наследие и Королевскую канадскую конную полицию.

Прототип предыдущей версии, PSPC Translate, уже перевел более 60 миллионов слов за три месяца.

ИИ GCtranslate обучен на корпусе объемом 8 миллиардов слов.

Система постоянно совершенствуется — переводчики оценивают результаты, а алгоритмы регулярно переобучаются.

