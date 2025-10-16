Практика судів
  1. У світі

Уряд Канади використовуватиме штучний інтелект для перекладу офіційних документів

11:12, 16 жовтня 2025
Уряд Канади запустив перекладач на на базі ШІ для перекладу офіційних документів — GCtranslate.
Канада впроваджує штучний інтелект у державне управління. Уряд оголосив про запуск GCtranslate — інноваційного інструменту на базі ШІ, який забезпечуватиме переклад офіційними мовами країни.

Розроблений Бюро перекладів при Міністерстві громадських послуг та закупівель Канади, GCtranslate став першим флагманським проєктом Стратегії штучного інтелекту Секретаріату Ради казначейства.

Спочатку систему випробують у шести федеральних відомствах, після чого її планують впровадити на рівні всього уряду.

Як це працює:

GCtranslate використовує захищену інфраструктуру, розміщену в Канаді, та великий двомовний набір даних, який містить урядову термінологію, культурні й мовні особливості країни. Система забезпечує миттєвий переклад документів, що не потребують ручної лінгвістичної обробки/

Ключові факти:

  • GCtranslate спочатку тестуватимуть у шести структурах, зокрема: PSPC, Департаменті фінансів, Канадській спадщині та Королівській канадській кінній поліції.
  • Прототип попередньої версії, PSPC Translate, уже переклав понад 60 мільйонів слів за три місяці.
  • ШІ GCtranslate навчено на корпусі обсягом 8 мільярдів слів.
  • Система постійно вдосконалюється — перекладачі оцінюють результати, а алгоритми регулярно перенавчаються.

