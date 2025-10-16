Практика судов
Владельцы оранжевого iPhone 17 жалуются, что их смартфоны изменили цвет — фото

10:18, 16 октября 2025
У некоторых пользователей iPhone 17 Pro Max телефон изменил цвет с оранжевого на розовый.
Владельцы оранжевого iPhone 17 жалуются, что их смартфоны изменили цвет — фото
Ряд владельцев телефонов iPhone 17 Pro Max начали жаловаться, что их ярко-оранжевые смартфоны со временем меняют цвет и становятся розовато-золотыми. Об этом они сообщили на Reddit.

Отмечается, что изменение цвета начинается с рамки и блока камер, тогда как задняя панель сохраняет первоначальный оттенок, из-за чего переход выглядит особенно заметно.

«Я выложил фото, где мой оранжевый iPhone 17 Pro Max стал розово-золотым. Теперь цвет изменился еще сильнее. Думаю пойти в Apple Store — все-таки я покупал оранжевый, а не розовый iPhone», — пишет один из пользователей.

Владельцам смартфонов iPhone 17 Pro Max, которые столкнулись с изменением цвета, советуют не использовать спиртовые салфетки или абразивные материалы, а обратиться в службу поддержки и запросить проверку устройства.

