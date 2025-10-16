Владельцы оранжевого iPhone 17 жалуются, что их смартфоны изменили цвет — фото

У некоторых пользователей iPhone 17 Pro Max телефон изменил цвет с оранжевого на розовый.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ряд владельцев телефонов iPhone 17 Pro Max начали жаловаться, что их ярко-оранжевые смартфоны со временем меняют цвет и становятся розовато-золотыми. Об этом они сообщили на Reddit.

Отмечается, что изменение цвета начинается с рамки и блока камер, тогда как задняя панель сохраняет первоначальный оттенок, из-за чего переход выглядит особенно заметно.

«Я выложил фото, где мой оранжевый iPhone 17 Pro Max стал розово-золотым. Теперь цвет изменился еще сильнее. Думаю пойти в Apple Store — все-таки я покупал оранжевый, а не розовый iPhone», — пишет один из пользователей.

Владельцам смартфонов iPhone 17 Pro Max, которые столкнулись с изменением цвета, советуют не использовать спиртовые салфетки или абразивные материалы, а обратиться в службу поддержки и запросить проверку устройства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.