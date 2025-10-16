Практика судів
  1. У світі
  2. / Фото

Власники помаранчевого iPhone 17 скаржиться, що їх смартфони змінили колір — фото

10:18, 16 жовтня 2025
У деяких користувачів iPhone 17 Pro Max телефон змінив колір з помаранчевого на рожевий.
Власники помаранчевого iPhone 17 скаржиться, що їх смартфони змінили колір — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Низка власників телефонів iPhone 17 Pro Max почали скаржитися, що їхні яскраво-помаранчеві смартфони з часом змінюють колір і стають рожево-золотими. Про це вони повідомили на Reddit.

Зазначається, що зміна кольору починається з рамки і блоку камер, а задня панель зберігає початковий колір, через що перехід виглядає особливо помітно.

«Я викладав фото, де мій помаранчевий iPhone 17 Pro Max став рожево-золотим. Тепер колір змінився ще сильніше. Думаю піти в Apple Store - все-таки я купував помаранчевий, а не рожевий iPhone», - пише один з користувачів.

Власникам смартфонів iPhone 17 Pro Max, які зіткнулися зі зміною кольору, радять не використовувати спиртові серветки або абразивні матеріали, а звернутися в підтримку і запросити перевірку пристрою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

телефон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

У Верховній Раді пропонують дати боржникам 7 днів на добровільне виконання судового рішення

У законі про виконавче провадження пропонується передбачити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили.

Держава буде бачити дані про місце проживання та рух коштів на рахунках громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Банки на запит Податкової служби будуть розкривати дані щодо операцій за рахунками підзвітних продавців, а цифрові платформи повинні будуть передавати дані про їх місце проживання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду