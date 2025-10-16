Власники помаранчевого iPhone 17 скаржиться, що їх смартфони змінили колір — фото

У деяких користувачів iPhone 17 Pro Max телефон змінив колір з помаранчевого на рожевий.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Низка власників телефонів iPhone 17 Pro Max почали скаржитися, що їхні яскраво-помаранчеві смартфони з часом змінюють колір і стають рожево-золотими. Про це вони повідомили на Reddit.

Зазначається, що зміна кольору починається з рамки і блоку камер, а задня панель зберігає початковий колір, через що перехід виглядає особливо помітно.

«Я викладав фото, де мій помаранчевий iPhone 17 Pro Max став рожево-золотим. Тепер колір змінився ще сильніше. Думаю піти в Apple Store - все-таки я купував помаранчевий, а не рожевий iPhone», - пише один з користувачів.

Власникам смартфонів iPhone 17 Pro Max, які зіткнулися зі зміною кольору, радять не використовувати спиртові серветки або абразивні матеріали, а звернутися в підтримку і запросити перевірку пристрою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.