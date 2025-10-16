Финляндия подготовила бомбоубежища для 4,8 млн жителей

Укрытия, строившиеся с 1939 года, могут защитить почти все население страны.

Финляндия обеспечила места в бомбоубежищах для 4,8 млн из 5,5 млн своих граждан. В стране функционирует 50,5 тысяч укрытий, строительство которых началось после войны с Советским Союзом в 1939-1940 годах. Для сравнения, в Германии, где проживает 84,7 млн человек, бомбоубежища рассчитаны только на 480 тысяч человек, сообщает Bild.

Согласно законодательству Финляндии, каждое здание площадью более 1,2 тыс. квадратных метров должно иметь защищенный подвал. Самый большой бункер расположен в Хельсинки на глубине 20 метров и может вместить 6 тыс. человек. По словам инструктора по гражданской защите Томи Раски, этот объект способен выдержать даже ядерный удар. В мирное время бункер используется как фитнес-центр, детская площадка, хоккейная арена и подземный паркинг, что обеспечивает стабильный доход, хотя содержание обходится дорого. Запасов консервов в бункере нет.

Финские власти разослали гражданам перечень необходимых вещей для чрезвычайных ситуаций, включая запас еды на 72 часа, фонарики, батарейки, туристический коврик, спальный мешок, лекарства, средства гигиены, таблетки йода, а также, по возможности, книги, бумагу и ручку. Граждане должны самостоятельно принести эти вещи в укрытие.

В ноябре парламент Финляндии впервые проведет для депутатов обучение по использованию специализированного укрытия в рамках подготовки к возможной войне, вызванной российским вторжением в Украину. В 2023 году Финляндия, которая присоединилась к НАТО из-за растущей угрозы со стороны России, провела масштабную инвентаризацию бомбоубежищ, оценив их состояние как удовлетворительное.

