Практика судов
  1. В мире

Финляндия подготовила бомбоубежища для 4,8 млн жителей

10:36, 16 октября 2025
Укрытия, строившиеся с 1939 года, могут защитить почти все население страны.
Финляндия подготовила бомбоубежища для 4,8 млн жителей
Фото: Bild
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Финляндия обеспечила места в бомбоубежищах для 4,8 млн из 5,5 млн своих граждан. В стране функционирует 50,5 тысяч укрытий, строительство которых началось после войны с Советским Союзом в 1939-1940 годах. Для сравнения, в Германии, где проживает 84,7 млн человек, бомбоубежища рассчитаны только на 480 тысяч человек, сообщает Bild.

Согласно законодательству Финляндии, каждое здание площадью более 1,2 тыс. квадратных метров должно иметь защищенный подвал. Самый большой бункер расположен в Хельсинки на глубине 20 метров и может вместить 6 тыс. человек. По словам инструктора по гражданской защите Томи Раски, этот объект способен выдержать даже ядерный удар. В мирное время бункер используется как фитнес-центр, детская площадка, хоккейная арена и подземный паркинг, что обеспечивает стабильный доход, хотя содержание обходится дорого. Запасов консервов в бункере нет.

Финские власти разослали гражданам перечень необходимых вещей для чрезвычайных ситуаций, включая запас еды на 72 часа, фонарики, батарейки, туристический коврик, спальный мешок, лекарства, средства гигиены, таблетки йода, а также, по возможности, книги, бумагу и ручку. Граждане должны самостоятельно принести эти вещи в укрытие.

В ноябре парламент Финляндии впервые проведет для депутатов обучение по использованию специализированного укрытия в рамках подготовки к возможной войне, вызванной российским вторжением в Украину. В 2023 году Финляндия, которая присоединилась к НАТО из-за растущей угрозы со стороны России, провела масштабную инвентаризацию бомбоубежищ, оценив их состояние как удовлетворительное.

Фото: Bild

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Финляндия укрытие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Государство будет видеть данные о месте жительства и движении средств на счетах граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Банки по запросу Налоговой службы будут раскрывать данные об операциях по счетам подотчетных продавцов, а цифровые платформы должны будут передавать данные об их месте жительства.

Судью на улице преследовал гражданин, которого судья приговорила к лишению свободы, но апелляционный суд отменил приговор

Неприятная встреча состоялась прямо на пешеходном переходе – судья обратилась в Высший совет правосудия в связи с угрозами от бывшего обвиняемого.

Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий власти в случае эвакуации населения

Правительственное постановление предусматривает создание транзитных центров и обязанность местных властей привлекать для эвакуации населения транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный.

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации – результаты первого этапа конкурса

Действующий руководитель ГСА Максим Пампура продемонстрировал, что знает законодательство лучше других кандидатов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду