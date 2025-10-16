Практика судів
Фінляндія підготувала бомбосховища для 4,8 млн жителів

10:36, 16 жовтня 2025
Укриття, що будувалися з 1939 року, можуть захистити майже все населення країни.
Фінляндія підготувала бомбосховища для 4,8 млн жителів
Фото: Bild
Фінляндія забезпечила місця в бомбосховищах для 4,8 млн із 5,5 млн своїх громадян. У країні функціонує 50,5 тисяч укриттів, будівництво яких почалося після війни з Радянським Союзом у 1939-1940 роках. Для порівняння, у Німеччині, де проживає 84,7 млн осіб, бомбосховища розраховані лише на 480 тисяч людей, повідомляє Bild.

Згідно із законодавством Фінляндії, кожна будівля площею понад 1,2 тис. квадратних метрів повинна мати захищений підвал. Найбільший бункер розташований у Гельсінкі на глибині 20 метрів і може вмістити 6 тис. осіб. За словами інструктора з цивільного захисту Томі Раскі, цей об’єкт здатен витримати навіть ядерний удар. У мирний час бункер використовується як фітнес-центр, дитячий майданчик, хокейна арена та підземний паркінг, що забезпечує стабільний дохід, хоча утримання коштує дорого. Запасів консервів у бункері немає.

Фінська влада розіслала громадянам перелік необхідних речей для надзвичайних ситуацій, включно із запасом їжі на 72 години, ліхтариками, батарейками, туристичним килимком, спальним мішком, ліками, засобами гігієни, таблетками йоду, а також, за можливості, книгами, папером і ручкою. Громадяни мають самостійно принести ці речі до укриття.

У листопаді парламент Фінляндії вперше проведе для депутатів навчання з використання спеціалізованого укриття в рамках підготовки до можливої війни, викликаної російським вторгненням в Україну. У 2023 році Фінляндія, яка приєдналася до НАТО через зростаючу загрозу з боку Росії, провела масштабну інвентаризацію бомбосховищ, оцінивши їхній стан як задовільний.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
