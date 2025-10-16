Ольгу Решетилову назначили военным омбудсменом: Зеленский подписал указ

Ольга Решетилова (Кобылинская) стала первым в истории Украины военным омбудсменом и будет отвечать за защиту прав военнослужащих.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) военным омбудсменом. Указ №792/2025 опубликован на официальном сайте Главы государства.

Одновременно другим указом №791/2025 Президент освободил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) от должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

В Офисе Президента подчеркнули, что Ольга Решетилова (Кобылинская) стала первым в истории Украины военным омбудсменом.

«Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это ощущалось: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии», – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, продолжается активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его основании Глава государства подписал 19 сентября этого года, а также утвердил положение о нем.

«Основной приоритет сейчас – это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику в обработке и реагировании на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченной Президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением чувства защищённости для военных и над восстановлением справедливости для них», – отметила Ольга Решетилова (Кобылинская).

Офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при Президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны – действующих военнослужащих, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления на оккупированных территориях и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы, связанные с прохождением службы, рассматривать жалобы, а также сможет назначать проверки и разрабатывать решения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане.

После этого Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена и утвердил его положение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.