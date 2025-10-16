Практика судів
Ольгу Решетилову призначили військовим омбудсменом: Зеленський підписав указ

10:58, 16 жовтня 2025
Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першим в історії України військовим омбудсменом і відповідатиме за захист прав військовослужбовців.
Ольгу Решетилову призначили військовим омбудсменом: Зеленський підписав указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсманом. Указ №792/2025 оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

Водночас іншим указом №791/2025 Президент звільнив Ольгу Решетилову (Кобилинську) з посади Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

У Офісі Президента наголосили, що Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першим в історії України військовим омбудсманом.

«Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування Глава держави підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.

«Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них», – зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська).

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета»Верховна Рада прийняла закон про військового омбудсмана. 

Після цього Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана та затвердив його положення.

