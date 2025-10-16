С 16:00 для промышленности по всей Украине могут ввести графики отключения света — Укрэнерго

В настоящее время в Киеве и ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии для потребителей.

Фото: freepik.com

В ночь на 16 октября враг нанес удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро оказались обесточены потребители в ряде областей. Аварийно-восстановительные работы уже начались, сообщили в «Укрэнерго».

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме — в г. Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей — сейчас введены аварийные отключения.

«Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре», — заявили в компании.

В Черниговской области, по распоряжению облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии в три очереди. Это — результат систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение последних недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

«Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины возможно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей в объеме двух очередей», — добавили в «Укрэнерго».

