З 16:00 для промисловості по всій Україні можуть запровадити графіки відключення світла — Укренерго

Наразі у Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла для споживачів.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч проти 16 жовтня ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі – у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення.

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі», - заявили в Укренерго.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

«Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг», - додали в Укренерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.