ГБР передало в суд новое обвинение против командира, который отправлял бойцов крутить шаурму

ДБР завершило новое расследование в отношении офицера из Донецкой области, который заставлял подчиненных продавать уличную еду.

Государственное бюро расследований завершило еще одно досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Донецкой области, который вместо выполнения боевых задач отправлял подчиненных продавать уличную еду в Покровском районе. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как установили следователи, офицер пообещал двум военнослужащим, что не отправит их на фронт и оставит в тылу, если они будут выполнять его личные поручения, не связанные со службой. Для этого он даже обеспечил им ежемесячные боевые выплаты.

С января по октябрь 2023 года подчиненные — бывшие артист и музыкант военного оркестра — получали по 100 тысяч гривен в месяц за якобы участие в боевых действиях. В целом государству был нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов гривен.

Должностному лицу инкриминируют превышение власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее в ГБР сообщили, что следствие установило: в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домовладении. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера.

