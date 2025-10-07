Практика судов
Военный чиновник отправил бойцов крутить шаурму вместо службы в Покровском районе — ГБР

11:46, 7 октября 2025
Военные продавали еду, при этом получая выплаты за участие в боевых действиях.
В Донецкой области будут судить офицера, который заставлял своих бойцов готовить и продавать шаурму вместо участия в боях.

Как сообщает ГБР, «служба» проходила под руководством его супруги. 

Следствие установило, что в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, принадлежавший жене офицера.

Жена офицера фактически руководила "службой" бойцов - распределяла, кто что будет делать, и контролировала доходы.

Вместо боевых задач солдаты готовили и продавали еду, но ежемесячно получали полное денежное довольствие, в частности "боевые".

В результате государство потеряло более 4 миллионов гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, выполнявших незаконные указания своего командира.

