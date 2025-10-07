Військовий посадовець відправив бійців крутити шаурму замість служби в Покровському районі — ДБР

Військові продавали їжу, при цьому отримуючи виплати за участь у бойових діях.

На Донеччині судитимуть офіцера, який змушував змушував своїх бійців готувати й продавати шаурму замість участі у боях. Як повідомляє ДБР, «служба» проходила під керівництвом його дружини.

Слідство встановило, що протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера.

Дружина офіцера фактично керувала "службою" бійців — розподіляла, хто що робитиме, і контролювала прибутки.

Замість бойових завдань солдати готували й продавали їжу, але щомісяця отримували повне грошове забезпечення, зокрема "бойові".

У результаті держава втратила понад 4 мільйони гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира.

