Практика судів
  1. В Україні

Військовий посадовець відправив бійців крутити шаурму замість служби в Покровському районі — ДБР

11:46, 7 жовтня 2025
Військові продавали їжу, при цьому отримуючи виплати за участь у бойових діях.
Військовий посадовець відправив бійців крутити шаурму замість служби в Покровському районі — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Донеччині судитимуть офіцера, який змушував змушував своїх бійців готувати й продавати шаурму замість участі у боях. Як повідомляє ДБР, «служба» проходила під керівництвом його дружини.

Слідство встановило, що протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера.

Дружина офіцера фактично керувала "службою" бійців — розподіляла, хто що робитиме, і контролювала прибутки.

Замість бойових завдань солдати готували й продавали їжу, але щомісяця отримували повне грошове забезпечення, зокрема "бойові". 

У результаті держава втратила понад 4 мільйони гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ДБР досудове розслідування військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва