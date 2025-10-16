ДБР передало до суду нове обвинувачення проти командира, який відправляв бійців крутити шаурму

ДБР завершило нове розслідування щодо офіцера з Донеччини, який змушував підлеглих продавати вуличну їжу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань завершило ще одне досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Донеччини, який замість бойових завдань відправляв підлеглих продавати вуличну їжу у Покровському районі. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Як з’ясували слідчі, офіцер пообіцяв двом військовослужбовцям, що не відправлятиме їх на фронт і залишить у тилу, якщо вони виконуватимуть його особисті доручення, не пов’язані зі службою. Для цього він навіть забезпечив їм щомісячні бойові виплати.

З січня по жовтень 2023 року підлеглі — колишні артист та музикант військового оркестру — отримували по 100 тисяч гривень на місяць за нібито участь у бойових діях. Загалом держава зазнала збитків на суму близько 2 мільйони гривень.

Посадовцю інкримінують перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше у ДБР повідомили, що слідство встановило, що протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.