В одном из районов Киева ввели карантин из-за обнаружения бешенства у дикой лисы

В Голосеевском районе Киева из-за обнаружения бешенства у дикой лисы ввели карантин. Об этом сообщили в ГУ Госпродслужбы в городе Киеве.
По решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии:
- введены карантинные ограничения на территории дома отдыха «Конча Заспа» (Столичное шоссе, 24) и в зоне радиусом 10 км вокруг очага инфекции;
- утвержден План мероприятий по ликвидации бешенства животных в Голосеевском районе;
- определена угрожающая зона, прилегающая к карантинной территории.
Карантинные ограничения будут действовать до полной ликвидации очага инфекции.
Местных жителей призвали помнить правила безопасности:
не контактировать с дикими и беспризорными животными;
вакцинировать домашних любимцев против бешенства;
в случае укуса или царапины животного немедленно обращаться в медицинское учреждение.
