В одном из районов Киева ввели карантин из-за обнаружения бешенства у дикой лисы

Случай обнаружен на территории Голосеевского района.

В Голосеевском районе Киева из-за обнаружения бешенства у дикой лисы ввели карантин. Об этом сообщили в ГУ Госпродслужбы в городе Киеве.

По решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии:

- введены карантинные ограничения на территории дома отдыха «Конча Заспа» (Столичное шоссе, 24) и в зоне радиусом 10 км вокруг очага инфекции;

- утвержден План мероприятий по ликвидации бешенства животных в Голосеевском районе;

- определена угрожающая зона, прилегающая к карантинной территории.

Карантинные ограничения будут действовать до полной ликвидации очага инфекции.

Местных жителей призвали помнить правила безопасности:

не контактировать с дикими и беспризорными животными;

вакцинировать домашних любимцев против бешенства;

в случае укуса или царапины животного немедленно обращаться в медицинское учреждение.

