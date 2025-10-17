В одному з районів Києва запровадили карантин через виявлення сказу у дикої лисиці

Випадок виявлено на території Голосіївського району.

В Голосіївському районі Києва через виявлення сказу в дикої лисиці запровадили карантин. Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві.

За рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії:

- запроваджено карантинні обмеження на території будинку відпочинку «Конча Заспа» (Столичне шосе, 24) та в зоні радіусом 10 км навколо вогнища інфекції;

- затверджено План заходів з ліквідації сказу тварин у Голосіївському районі;

- визначено загрозливу зону, прилеглу до карантинної території.

Карантинні обмеження діятимуть до повної ліквідації осередку інфекції.

Місцевих жителів закликали пам'ятати правила безпеки:

не контактувати з дикими та безпритульними тваринами;

вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу;

в разі укусу або подряпини тварини негайно звертатися до медичного закладу.

