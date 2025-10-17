В одному з районів Києва запровадили карантин через виявлення сказу у дикої лисиці

В Голосіївському районі Києва через виявлення сказу в дикої лисиці запровадили карантин. Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві.
За рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії:
- запроваджено карантинні обмеження на території будинку відпочинку «Конча Заспа» (Столичне шосе, 24) та в зоні радіусом 10 км навколо вогнища інфекції;
- затверджено План заходів з ліквідації сказу тварин у Голосіївському районі;
- визначено загрозливу зону, прилеглу до карантинної території.
Карантинні обмеження діятимуть до повної ліквідації осередку інфекції.
Місцевих жителів закликали пам'ятати правила безпеки:
Раніше ми писали, що у Києві помітили лисицю, яка випадково опинилася на столичному залізничному вокзалі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.