В Украине ежедневно в ряды адвокатов присоединяются шесть человек — НААУ

Число адвокатов в Украине достигло 72,1 тысячи.

По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано почти 72,1 тысячи адвокатов. Только с конца мая к рядам правозащитников присоединился 791 новый специалист. Это означает, что в среднем шесть юристов в день получают свидетельство, которое предоставляет право осуществлять адвокатскую деятельность.

Такие официальные данные Единого реестра адвокатов Украины озвучил на заседании Совета адвокатов Украины заместитель главы НААУ, РАУ Валентин Гвоздий, сообщает НААУ.

Он также отметил, что из общего количества зарегистрированных адвокатов активную деятельность на данный момент осуществляют 47,8 тысячи человек — это те, в отношении которых не приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью. Из них 47 250 адвокатов пользуются электронным кабинетом на сайте НААУ.

Также Гвоздий отметил тенденцию существенного сокращения «миграции» адвокатов. По его словам, в 2025 году было оформлено около 190 выписок для смены региона деятельности.

Кадровый резерв на входе в профессию оценивается примерно в 5 тысяч человек (более 1 тысячи стажеров и почти 4 тысячи помощников). Таким образом, в случае их дальнейшей аттестации и начала практики количество активных адвокатов может превысить 50 тысяч.

Гвоздий сообщил, что в рамках проекта, поддерживаемого Международной ассоциацией юристов (IBA), продолжается оцифровка архивов: за период с августа 2024 по октябрь 2025 года было переведено в электронный вид 14 979 личных дел. Большинство из них сформированы после 2012 года.

