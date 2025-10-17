Практика судів
  1. В Україні

В Україні щодня до лав адвокатів долучаються шість осіб — НААУ

17:30, 17 жовтня 2025
Кількість адвокатів в Україні досягла 72,1 тисячі.
Фото: НААУ
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано майже 72,1 тисячі адвокатів. Лише з кінця травня до лав правозахисників приєдналися 791 новий фахівець. Це означає, що щодня в середньому шість юристів отримують свідоцтво, яке надає право здійснювати адвокатську діяльність.

Такі офіційні дані Єдиного реєстру адвокатів України озвучив на засіданні Ради адвокатів України заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, повідомляє НААУ.

Він також зазначив, що з усієї кількості зареєстрованих адвокатів активну діяльність наразі здійснюють 47,8 тисячі осіб — це ті, щодо кого немає зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю. Із них 47 250 адвокатів користуються електронним кабінетом на сайті НААУ.

Також Гвоздій відзначив тенденцію суттєвого скорочення «міграції» адвокатів. За його словами, у 2025 році було оформлено близько 190 витягів для зміни регіону діяльності.

Кадровий резерв на вході в професію оцінюється у близько 5 тис. осіб (понад 1 тис. стажистів і майже 4 тис. помічників).  Тож у разі їх подальшої атестації та практики кількість активних адвокатів може перевищити 50 тис.

Гвоздій розповів, що у межах проекту, підтримуваного Міжнародною асоціацію юристів (IBA), триває оцифрування архівів: за період з серпня 2024 по жовтень 2025 року було переведено в електронний вигляд 14 979 особових справ. Більшість із них сформовані після 2012 року. 

