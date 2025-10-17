Практика судов
Украинцам рассказали, кто может быть привлечен к общественно полезным работам

23:48, 17 октября 2025
За работниками, вовлеченными в выполнение общественно полезных работ, на время выполнения таких работ сохраняется прежнее место работы.
К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения, сообщают в Госслужбе труда.

Вместе с официально зарегистрированными безработными к таким работам могут быть привлечены:

‑ незанятые лица, в частности внутренне перемещённые;

‑ работники функционирующих в условиях военного положения предприятий (по согласованию с их руководителями), которые не задействованы в выполнении мобилизационных задач (заказов) и не зачислены в состав объектовых формирований гражданской защиты – в порядке перевода;

‑ лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве;

‑ студенты высших учебных заведений, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;

‑ лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно.

Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооружённых Сил Украины, так и на обеспечение общих нужд функционирования экономики и жизнедеятельности населения. Перечень таких работ зависит от потребностей конкретного региона.

В частности, это может быть:

‑ разбор завалов и восстановление домов, повреждённых в результате боевых действий,

‑ заготовка дров для военных и населения,

‑ разгрузка гуманитарной помощи,

‑ укрепление дамб,

‑ расчистка автомобильных дорог от завалов,

‑ помощь внутренне перемещённым лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям,

‑ укрепление дамб, расчистка побережья у водоёмов и рек,

‑ разгрузка гуманитарной помощи,

‑ обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах и школах под укрытия,

‑ ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы,

‑ упорядочивание, восстановление и благоустройство городов,

‑ ликвидация стихийных свалок и обустройство полигонов твёрдых бытовых отходов,

‑ проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности громад).

Участие безработных в общественно полезных работах является добровольным. Оплата такого труда не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодняшний день составляет 6700 грн. Кроме того, такие работы могут дополнительно финансироваться из областных бюджетов. То есть оплата за их выполнение может быть выше.

