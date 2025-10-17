Українцям розповіли, хто може бути залучений до суспільно корисних робіт

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, повідомляють у Держпраці.
Разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:
‑ незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;
‑ працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;
‑ особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
‑ студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;
‑ особи, які забезпечують себе роботою самостійно.
Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Перелік таких робіт залежить від потреб конкретного регіону.
Зокрема, це може бути:
‑ розбір завалів та відновлення будинків,пошкоджених у результаті бойових дій,
‑ заготівля дров для військових та населення,
‑ розвантаження гуманітарної допомоги,
‑ укріплення дамб,
‑ розчищення автомобільних доріг від завалів,
‑ допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
‑ укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
‑ розвантаження гуманітарної допомоги,
‑ облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
‑ ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
‑ упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
‑ ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
‑ проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).
Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою.
