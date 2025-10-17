Практика судів
Українцям розповіли, хто може бути залучений до суспільно корисних робіт

23:48, 17 жовтня 2025
За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи.
Українцям розповіли, хто може бути залучений до суспільно корисних робіт
До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, повідомляють у Держпраці. 

Разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:

‑ незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;

‑ працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;

‑ особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

‑ студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

‑ особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Перелік таких робіт залежить від потреб конкретного регіону.

Зокрема, це може бути:

‑ розбір завалів та відновлення будинків,пошкоджених у результаті бойових дій,

‑ заготівля дров для військових та населення,

‑ розвантаження гуманітарної допомоги,

‑ укріплення дамб,

‑ розчищення автомобільних доріг від завалів,

‑ допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

‑ укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,



‑ облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,

‑ ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,

‑ упорядкування, відновлення та благоустрою міст,

‑ ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,

‑ проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою.

