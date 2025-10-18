Что делать, если не хватает стажа для пенсии — разъяснение ПФУ

«Докупить» страховой стаж можно за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроенным или зарегистрированным физическим лицом предпринимателем.

Если у человека недостаточно стажа для выхода на пенсию, он может самостоятельно уплачивать единый социальный взнос, чтобы этот стаж накопить. Об этом сообщили в Пенсионном фонде в Одесской области.

Указывается, что возможно заключить договор между гражданином и Пенсионным фондом Украины, который позволяет самостоятельно уплачивать ЕСВ для приобретения страхового стажа для будущей пенсии, а также увеличения своего заработка. Это влияет на размер пенсии, даже если человек временно не работает или находится за границей.

Добровольно участвовать в пенсионном страховании могут как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет. Кроме того, можно заключать договоры о добровольной уплате страховых взносов в пользу третьих лиц.

Как «докупить» стаж

Периодичность и размер добровольных взносов человек определяет самостоятельно. Минимальный страховой взнос на сегодня составляет 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты в 8000 грн). Фактически каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для начисления пенсии примерно на 455 грн.

В фонде привели пример расчётов: если в текущем месяце уплатить 2000 грн в пользу неработающего лица, то этот месяц будет засчитан в его страховой стаж, а заработная плата для расчёта пенсии за этот месяц составит 9090,91 грн.

Как «докупить» страховой стаж за прошлые годы

При этом в ПФУ подчеркнули, что договор о добровольной уплате страховых взносов не предусматривает уплату взносов за прошедшие периоды. «Докупить» страховой стаж можно за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был официально трудоустроен или зарегистрирован как физическое лицо – предприниматель.

Для этого необходимо обратиться в налоговую службу и заключить договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Оплатить стаж можно двумя способами:

- единовременная уплата — нужный стаж можно «купить» сразу, оплатив всю сумму;

- договор сроком не менее одного года — взносы уплачиваются постепенно, при этом ежемесячный платёж не может быть ниже минимального размера ЕСВ.

