Практика судов
  1. В Украине

Что делать, если не хватает стажа для пенсии — разъяснение ПФУ

17:15, 18 октября 2025
«Докупить» страховой стаж можно за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроенным или зарегистрированным физическим лицом предпринимателем.
Что делать, если не хватает стажа для пенсии — разъяснение ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если у человека недостаточно стажа для выхода на пенсию, он может самостоятельно уплачивать единый социальный взнос, чтобы этот стаж накопить. Об этом сообщили в Пенсионном фонде в Одесской области.

Указывается, что возможно заключить договор между гражданином и Пенсионным фондом Украины, который позволяет самостоятельно уплачивать ЕСВ для приобретения страхового стажа для будущей пенсии, а также увеличения своего заработка. Это влияет на размер пенсии, даже если человек временно не работает или находится за границей.

Добровольно участвовать в пенсионном страховании могут как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет. Кроме того, можно заключать договоры о добровольной уплате страховых взносов в пользу третьих лиц.

Как «докупить» стаж

Периодичность и размер добровольных взносов человек определяет самостоятельно. Минимальный страховой взнос на сегодня составляет 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты в 8000 грн). Фактически каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для начисления пенсии примерно на 455 грн.

В фонде привели пример расчётов: если в текущем месяце уплатить 2000 грн в пользу неработающего лица, то этот месяц будет засчитан в его страховой стаж, а заработная плата для расчёта пенсии за этот месяц составит 9090,91 грн.

Как «докупить» страховой стаж за прошлые годы

При этом в ПФУ подчеркнули, что договор о добровольной уплате страховых взносов не предусматривает уплату взносов за прошедшие периоды. «Докупить» страховой стаж можно за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был официально трудоустроен или зарегистрирован как физическое лицо – предприниматель.

Для этого необходимо обратиться в налоговую службу и заключить договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Оплатить стаж можно двумя способами:

- единовременная уплата — нужный стаж можно «купить» сразу, оплатив всю сумму;

- договор сроком не менее одного года — взносы уплачиваются постепенно, при этом ежемесячный платёж не может быть ниже минимального размера ЕСВ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Одновременное наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и деньги в пределах суммы иска не является двойным обеспечением иска – Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, подчеркнув, что арест денежных средств и имущества ответчиков в пределах суммы иска не является двойным или чрезмерным обеспечением, поскольку денежные средства являются частью имущества ответчиков, а не отдельным видом обеспечения.

ЕСПЧ решил, могут ли суды ссылаться на заключение Торгово-промышленной палаты как на документ, подтверждающий форс-мажор

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» Торгово-промышленной палаты, а не «заключение».

В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності