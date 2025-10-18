Як діяти, якщо не вистачає стажу для пенсії — роз’яснення ПФУ

«Докупити» страховий стаж можна за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим чи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем.

Якщо людина не має достатньо стажу для пенсії, вона може самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок, щоб цей стаж накопичити. Про це повідомили у Пенсійному фонді в Одеській області.

Зазначається, що можна укласти угоду між громадянином та ПФУ, яка дає можливість самостійно сплачувати ЄСВ, щоб набути страховий стаж для майбутньої пенсії, а також збільшити свій заробіток. Це впливає на розмір пенсії, навіть якщо людина тимчасово не працює або працює за кордоном.

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років. Крім цього, можна укладати договори про добровільну сплату страхових внесків на користь третіх осіб.

Як докупити стаж

Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно. Мінімальний страховий внесок на сьогодні складає 1760 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати 8000 грн). Фактично кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 грн.

У фонді навели приклад розрахунків: якщо в поточному місяці сплатити 2000 грн на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде зараховано до її страхового стажу і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць складе 9090,91 грн.

Як докупити страховий стаж за минулі роки

При цьому у ПФУ наголосили, що договір про добровільну сплату страхових внесків не передбачає сплату страхових внесків за минулі періоди. "Докупити" ж страховий стаж можна за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим чи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем.

Для цього фізична особа повинна звернутися до податкової служби та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Оплатити страховий стаж можна двома способами:

- одноразова сплата: необхідний стаж можна "купити" одноразово, сплативши всю суму;

- договір терміном не менше одного року: внески сплачуються поступово, щомісячний платіж не може бути меншим від мінімального розміру ЄСВ.

