Кабмин принял решения, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективным — Свириденко

Правительство создало Координационный штаб защиты энергетики.

Кабинет Министров на внеочередном заседании утвердил комплекс решений, направленных на усиление защиты и восстановление критической инфраструктуры страны. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

«Нам нужно действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективными. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности оперативно направлять средства и устранять повреждения», — уточнила Свириденко.

Какие меры предусмотрены?

1. Создаётся Координационный центр инженерной защиты.

«Он объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты финансирования и восстановления объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления», — пояснила Свириденко.

2. Обновлён перечень расходов, которые государство финансирует в приоритетном режиме.

Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они функционировали даже во время атак.

3. Правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

«Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть — от согласования до заключения договоров — станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать повреждённое», — добавила Юлия Свириденко.

4. Дополнительные средства направили из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и на нужды Укрзализныци.

«Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем — от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать повреждённые объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики», — рассказала премьер-министр Свириденко.

