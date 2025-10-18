Практика судов
Фракция «Слуга народа» встретится с Свириденко и членами правительства для обсуждения госполитики

16:03, 18 октября 2025
Координационное совещание с участием фракции «Слуга народа» и представителей правительства состоится по вопросам реализации приоритетных направлений государственной политики.
Фото: ukrinform
Фракция «Слуга народа» 20 октября проведет Координационное совещание с представителями правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук.

Она подчеркнула, что на встрече будут обсуждаться приоритетные направления государственной политики. Также к совещанию присоединится руководство Верховной Рады.

Палийчук отметила, что к участию приглашены руководство Верховной Рады, народные депутаты и члены правительства.

В заседании Координационного совещания примут участие:

премьер-министр Украины — Юлия Свириденко;

первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации — Михаил Федоров;

вице-премьер-министр по вопросам восстановления — министр развития общин и территорий — Алексей Кулеба;

министр обороны Украины — Денис Шмыгаль;

министр внутренних дел — Игорь Клименко;

министр здравоохранения — Виктор Ляшко;

министр образования и науки — Оксен Лисовой;

министр энергетики — Светлана Гринчук;

министр социальной политики, семьи и единства — Денис Улютин;

министр по делам ветеранов — Наталия Калмыкова.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
