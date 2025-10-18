Фракция «Слуга народа» встретится с Свириденко и членами правительства для обсуждения госполитики

Фракция «Слуга народа» 20 октября проведет Координационное совещание с представителями правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук.
Она подчеркнула, что на встрече будут обсуждаться приоритетные направления государственной политики. Также к совещанию присоединится руководство Верховной Рады.
Палийчук отметила, что к участию приглашены руководство Верховной Рады, народные депутаты и члены правительства.
В заседании Координационного совещания примут участие:
премьер-министр Украины — Юлия Свириденко;
первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации — Михаил Федоров;
вице-премьер-министр по вопросам восстановления — министр развития общин и территорий — Алексей Кулеба;
министр обороны Украины — Денис Шмыгаль;
министр внутренних дел — Игорь Клименко;
министр здравоохранения — Виктор Ляшко;
министр образования и науки — Оксен Лисовой;
министр энергетики — Светлана Гринчук;
министр социальной политики, семьи и единства — Денис Улютин;
министр по делам ветеранов — Наталия Калмыкова.
