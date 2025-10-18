Фракція «Слуги народу» зустрінеться з Свириденко та урядовцями для обговорення держполітики

Координаційна нарада за участі фракції «Слуга народу» та представників уряду відбудеться щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики.

Фото: ukrinform

Фракція «Слуга Народу» 20 жовтня проведе Координаційну нараду з представниками уряду. Про це повідомила речниця фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук.

Вона підкреслила, що на зустрічі обговорюватимуть пріоритетні напрямки державної політики. Також до зустрічі доєднається керівництво Верховної Ради.

Палійчук зазначила, що до участі запрошені керівництво Верховної Ради, нардепи та члени уряду.

У засіданні Координаційної наради візьмуть участь:

премʼєр-міністр України - Юлія Свириденко;

перший віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров;

віце-премʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій - Олексій Кулеба;

міністр оборони України - Денис Шмигаль;

міністр внутрішніх справ - Ігор Клименко;

міністр охорони здоровʼя - Віктор Ляшко;

міністр освіти і науки - Оксен Лісовий;

міністр енергетики - Світлана Гринчук;

міністр соціальної політики, сімʼї та єдності - Денис Улютін;

міністр у справах ветеранів - Наталія Калмикова.

