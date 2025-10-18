Практика судів
  1. В Україні

Фракція «Слуги народу» зустрінеться з Свириденко та урядовцями для обговорення держполітики

16:03, 18 жовтня 2025
Координаційна нарада за участі фракції «Слуга народу» та представників уряду відбудеться щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики.
Фракція «Слуги народу» зустрінеться з Свириденко та урядовцями для обговорення держполітики
Фото: ukrinform
Фракція «Слуга Народу» 20 жовтня проведе Координаційну нараду з представниками уряду. Про це повідомила речниця фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук.

Вона підкреслила, що на зустрічі обговорюватимуть пріоритетні напрямки державної політики. Також до зустрічі доєднається керівництво Верховної Ради.

Палійчук зазначила, що до участі запрошені керівництво Верховної Ради, нардепи та члени уряду.

У засіданні Координаційної наради візьмуть участь:

премʼєр-міністр України - Юлія Свириденко;

перший віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров;

віце-премʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій - Олексій Кулеба;

міністр оборони України - Денис Шмигаль;

міністр внутрішніх справ - Ігор Клименко;

міністр охорони здоровʼя - Віктор Ляшко;

міністр освіти і науки - Оксен Лісовий;

міністр енергетики - Світлана Гринчук;

міністр соціальної політики, сімʼї та єдності - Денис Улютін;

міністр у справах ветеранів - Наталія Калмикова.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

У Верховній Раді пропонують дати боржникам 7 днів на добровільне виконання судового рішення

У законі про виконавче провадження пропонується передбачити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

