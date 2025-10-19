Практика судов
В Днепропетровской области с мужчины взыскали 371 тысячу грн алиментов и 185 тысяч грн штрафа — Минюст

18:24, 19 октября 2025
Рекордсменом по уплате алиментов была также Тернопольская область, где мужчина заплатил более 421 тыс. грн.
Фото: ukrinform.com
В Днепропетровской области должник выплатил 371 тыс. грн алиментов и 185 тыс. грн штрафа после наложения ареста на средства.

За 9 месяцев 2025 года органами Государственной исполнительной службы взыскано 11,6 млрд грн алиментов, что на 2,65 млрд грн (29,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Минюст.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября 2025 года более 189 тыс. человек имеют задолженность по алиментам более чем за 3 месяца.

«К ним применены меры, предусмотренные частью девятой статьи 71 Закона Украины “Об исполнительном производстве” — временные ограничения в праве выезда за границу, управлении транспортными средствами и пользовании оружием», — заявили в ведомстве.

По данным Минюста, больше всего должников, которые более трех месяцев не платят алименты, зафиксировано в Днепропетровской области (16,2 тыс.), Харьковской (13,8), Донецкой (12,4), Запорожской (11,1) и Одесской (9,7). Меньше всего — в Черновицкой (0,7 тыс.), Тернопольской (0,9) и Луганской (0,5) областях.

Отмечается, что в Тернопольской области завершено производство по взысканию более 421 тыс. грн алиментов. После ареста средств и внесения данных должника в Единый реестр должников вся сумма была перечислена матери детей, а более 29 тыс. грн исполнительного сбора — в государственный бюджет.

В Кропивницком государственные исполнители взыскали с должника более 306 тыс. грн, включая штраф, которые были перечислены в пользу взыскательницы после ареста счетов и имущества.

В Днепропетровской области должник выплатил 371 тыс. грн алиментов и 185 тыс. грн штрафа после наложения ареста на средства. Дополнительно в бюджет поступило почти 38 тыс. грн исполнительного сбора.

В Херсонской области государственные исполнители обеспечили полную выплату 212 тыс. грн долга и 29 тыс. грн штрафа. Благодаря аресту имущества, внесению данных должника в Единый реестр должников и временным ограничениям в правах средства были перечислены матери ребенка, а более 21 тыс. грн исполнительного сбора — государству.

