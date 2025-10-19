Практика судів
На Дніпропетровщині з чоловіка стягнули 371 тисячу грн аліментів та 185 тисяч грн штрафу — Мін’юст

18:24, 19 жовтня 2025
Рекордсменом по сплаті аліментів була і Тернопільщина, де чоловік сплатив понад 421 тис. грн.
За 9 місяців 2025 року органами Державної виконавчої служби стягнуто 11,6 млрд грн аліментів, що на 2,65 млрд грн (29,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив Мін’юст.

Зазначається, що станом на 1 жовтня 2025 року понад 189 тис. осіб мають заборгованість по аліментам за понад 3 місяці.

«З них до 150 тис. застосовано заходи, передбачені частиною дев'ятою статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», — тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні транспортними засобами та користуванні зброєю», - заявили у відомстві.

За даними Мін’юсту, найбільше боржників, які більше трьох місяців не сплачують аліменти, зафіксовано у Дніпропетровській області (16,2 тис.), Харківській (13,8), Донецькій (12,4), Запорізькій (11,1) та Одеській (9,7). Найменше — у Чернівецькій (0,7 тис.), Тернопільській (0,9) та Луганській (0,5) областях.

Зазначається, що у Тернопільській області завершено провадження щодо стягнення понад 421 тис. грн аліментів. Після арешту коштів та внесення даних боржника до Єдиного реєстру боржників усю суму перераховано матері дітей, а понад 29 тис. грн виконавчого збору — до державного бюджету.

У Кропивницькому державні виконавці стягнули з боржника понад 306 тис. грн, включно зі штрафом, які були перераховані на користь стягувачки після арешту рахунків і майна.

У Дніпропетровській області боржник сплатив 371 тис. грн аліментів та 185 тис. грн штрафу після накладення арешту на кошти. Додатково до бюджету надійшло майже 38 тис. грн виконавчого збору.

У Херсонській області державні виконавці забезпечили повну сплату 212 тис. грн боргу та 29 тис. грн штрафу. Завдяки арешту майна, внесенню даних боржника до Єдиного реєстру боржників і тимчасовим обмеженням у правах кошти були перераховані матері дитини, а понад 21 тис. грн виконавчого збору — державі.

 

мінюст

