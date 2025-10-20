Избиение военнообязанного возле Голосеевского ТЦК в Киеве — двум полицейским сообщено о подозрении

Они привезли военнообязанного к ТЦК на микроавтобусе, а затем избили его, хотя мужчина «лежал на пороге автомобиля и не оказывал никакого сопротивления».

В Киеве сообщили о подозрении двум правоохранителям, которые на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину в здание Голосеевского ТЦК и нанесли ему многочисленные удары руками и ногами. Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора.

Установлено, что 17 октября сотрудники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10–15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения. Их степень определит экспертиза.

Одновременно добавляется, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.

Двум правоохранителям сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 365 УК Украины — как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение сотрудниками правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и унижающих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток.

Потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени физических повреждений от избиения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

