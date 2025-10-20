Побиття військовозобов’язаного біля Голосіївського ТЦК у Києві — повідомлено про підозру двом поліцейським

Вони привезли військовозобов’язаного до ТЦК на мікроавтобусі, а потім побили його, хоча чоловік «лежав на порозі авто і не чинив жодного опору».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру двом правоохоронцям, які на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі Голосіївського ТЦК та завдали йому численні удари руками та ногами. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що 17 жовтня працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження. Їхню ступінь визначить експертиза.

Водночас додається, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Двом правоохоронцям повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковано за ч.2 ст. 365 КК України, а саме як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.

Потерпілого відправлено на проходження судово медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.