Как признать завещание недействительным – разъяснил Минюст

Минюст разъяснил, когда завещание не имеет юридической силы.

Минюст разъяснил порядок признания завещания недействительным, отметив, что завещание является личным распоряжением лица в отношении его имущества на случай смерти и важным инструментом реализации права собственности, гарантированного Конституцией Украины. В то же время, как и любая сделка, завещание может быть признано недействительным.

Виды недействительных завещаний

Гражданский кодекс Украины выделяет два типа недействительных завещаний: ничтожное и оспариваемое.

Ничтожное завещание — это документ, составленный лицом, которое не имело права его составлять, или оформленный с нарушением требований к форме и удостоверению. Такое завещание признается недействительным без судебного решения, а нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство при выявлении нарушений. В случае несогласия с действиями нотариуса заинтересованное лицо может обратиться в суд с иском об обжаловании его действий.

К ничтожным завещаниям относятся:

завещания без необходимых реквизитов (подписей, печатей, даты и т. п.);

составленные лицами без полной гражданской дееспособности;

совершенные через представителя;

заверенные лицами, не имевшими на это полномочий;

заверенные без обязательного присутствия свидетелей;

секретные завещания, оформленные с нарушением требований;

завещания в отношении имущества, охваченного наследственным договором, если на момент открытия наследства договор действовал;

заверенные на временно оккупированной территории Украины, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия.

Оспариваемое завещание может быть признано недействительным по решению суда, если доказано, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле. Обстоятельства, свидетельствующие о несвободном волеизъявлении, включают:

неосознание завещателем значения своих действий или невозможность управлять ими;

составление завещания под влиянием обмана, угроз, насилия или в крайне сложных жизненных обстоятельствах;

вынужденное оформление завещания.

В таких случаях суд может признать завещание полностью или частично недействительным на основании иска заинтересованного лица.

Обязательная доля в наследстве

Законодательство Украины не позволяет завещателю лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Если такие лица не учтены в завещании, суд может признать его частично или полностью недействительным.

К лицам с правом на обязательную долю относятся:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Эти лица имеют право на половину доли, которая принадлежала бы им при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. Это право действует на момент открытия наследства.

Обжалование завещания в суде

Иск о признании завещания недействительным могут подать лица, чьи права и интересы нарушены, в частности:

наследники по закону;

наследники по другому завещанию;

лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;

лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение.

Иск можно подать только после смерти завещателя, а рассмотрение происходит в суде по месту открытия наследства.

