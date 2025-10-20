Как признать завещание недействительным – разъяснил Минюст

Минюст разъяснил порядок признания завещания недействительным, отметив, что завещание является личным распоряжением лица в отношении его имущества на случай смерти и важным инструментом реализации права собственности, гарантированного Конституцией Украины. В то же время, как и любая сделка, завещание может быть признано недействительным.
Виды недействительных завещаний
Гражданский кодекс Украины выделяет два типа недействительных завещаний: ничтожное и оспариваемое.
Ничтожное завещание — это документ, составленный лицом, которое не имело права его составлять, или оформленный с нарушением требований к форме и удостоверению. Такое завещание признается недействительным без судебного решения, а нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство при выявлении нарушений. В случае несогласия с действиями нотариуса заинтересованное лицо может обратиться в суд с иском об обжаловании его действий.
К ничтожным завещаниям относятся:
Оспариваемое завещание может быть признано недействительным по решению суда, если доказано, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле. Обстоятельства, свидетельствующие о несвободном волеизъявлении, включают:
В таких случаях суд может признать завещание полностью или частично недействительным на основании иска заинтересованного лица.
Обязательная доля в наследстве
Законодательство Украины не позволяет завещателю лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Если такие лица не учтены в завещании, суд может признать его частично или полностью недействительным.
К лицам с правом на обязательную долю относятся:
Эти лица имеют право на половину доли, которая принадлежала бы им при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. Это право действует на момент открытия наследства.
Обжалование завещания в суде
Иск о признании завещания недействительным могут подать лица, чьи права и интересы нарушены, в частности:
Иск можно подать только после смерти завещателя, а рассмотрение происходит в суде по месту открытия наследства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.