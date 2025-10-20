Як визнати заповіт недійсним – пояснив Мін’юст

Мін’юст роз’яснив порядок визнання заповіту недійсним, зазначивши, що заповіт є особистим розпорядженням особи щодо її майна на випадок смерті та важливим інструментом реалізації права власності, гарантованого Конституцією України. Водночас, як і будь-який правочин, заповіт може бути визнаний недійсним.
Види недійсних заповітів
Цивільний кодекс України виділяє два типи недійсних заповітів: нікчемний і оспорюваний.
Нікчемний заповіт — це документ, складений особою, яка не мала права його складати, або оформлений із порушенням вимог до форми та посвідчення. Такий заповіт визнається недійсним без судового рішення, а нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину при виявленні порушень. У разі незгоди з діями нотаріуса заінтересована особа може звернутися до суду з позовом про оскарження його дій.
До нікчемних заповітів належать:
Оспорюваний заповіт може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо доведено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Обставини, які свідчать про невільне волевиявлення, включають:
У таких випадках суд може визнати заповіт повністю або частково недійсним на підставі позову заінтересованої особи.
Обов’язкова частка у спадщині
Законодавство України не дозволяє заповідачу позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. Якщо такі особи не враховані в заповіті, суд може визнати його частково або повністю недійсним.
До осіб із правом на обов’язкову частку належать:
Ці особи мають право на половину частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом, незалежно від змісту заповіту. Це право діє на момент відкриття спадщини.
Оскарження заповіту в суді
Позов про визнання заповіту недійсним можуть подати особи, чиї права та інтереси порушено, зокрема:
Позов можна подати лише після смерті заповідача, а розгляд відбувається в суді за місцем відкриття спадщини.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.