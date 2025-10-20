В Закарпатье разоблачили более 270 бизнесменов, бежавших за границу

Суды вынесли 18 приговоров, а сумма неправомерной выгоды превысила 1,6 млн долларов.

Фото: ОГП

За 9 месяцев 2025 года в Закарпатье правоохранители разоблачили более 270 организаторов и соучастников схем незаконной переправки через границу. В суды направлено 174 обвинительных акта, а 395 человек задержаны при попытке покинуть Украину. Сумма неправомерной выгоды, на которую рассчитывали организаторы, превышает 1,6 млн долларов США. В 2025 году суды области вынесли 18 приговоров в отношении 20 человек за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста, при этом многие дела еще находятся на рассмотрении. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Береговский районный суд вынес приговор 23-летнему жителю села Грушово Тячевского района, который вместе с сообщником пытался переправить двух мужчин в Венгрию за вознаграждение от 3500 до 5000 долларов США. Мужчину с судимостью задержали пограничники на окраине села Великая Бакта. Суд признал его виновным и назначил 6 лет лишения свободы.

В Береговском районе также осужден 26-летний местный житель с непогашенной судимостью за кражу, который организовал попытку переправки двух мужчин из Кировоградской и Запорожской областей в Венгрию. Злоумышленник сопровождал их почти до границы, где их задержали пограничники. Прокуратура доказала его вину, и суд назначил 5 лет лишения свободы с дополнительным ограничением права занимать государственные должности.

Еще один приговор касался 33-летней жительницы села Костылевка Раховского района, которая с сообщниками организовала переправку четырех граждан Афганистана в Венгрию. Женщина арендовала автомобили, координировала перевозку и сопровождала транспорт с военнообязанными почти до границы, где их разоблачили правоохранители. Она приговорена к 5 годам лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности.

В Ужгородском районе с начала года трое человек приговорены к реальному лишению свободы за незаконную переправку военнообязанных через границу. Жителя города Чоп приговорили к 7 годам тюремного заключения за попытку переправить военнообязанного в Словакию за 6500 долларов США. Уроженца города Скадовск признали виновным в организации незаконной переправки двух мужчин в Венгрию через реку Тиса. Еще одного мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию схемы переправки военнообязанного в Словакию.

