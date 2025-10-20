На Закарпатті викрили понад 270 бізнесменів на втечах за кордон

Суди винесли 18 вироків, а сума неправомірної вигоди перевищила 1,6 млн доларів.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 9 місяців 2025 року на Закарпатті правоохоронці викрили понад 270 організаторів і спільників схем незаконного переправлення через кордон. До судів скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримано під час спроби покинути Україну. Сума неправомірної вигоди, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 млн доларів США. У 2025 році суди області винесли 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку, при цьому багато справ ще перебувають у розгляді. Про це повідомили в Генпрокуратурі.

Берегівський районний суд виніс вирок 23-річному мешканцю села Грушово Тячівського району, який разом зі спільником намагався переправити двох чоловіків до Угорщини за винагороду від 3500 до 5000 доларів США. Чоловіка з попередньою судимістю затримали прикордонники на околиці села Велика Бакта. Суд визнав його винним і призначив 6 років позбавлення волі.

На Берегівщині також засуджено 26-річного місцевого мешканця з непогашеною судимістю за крадіжку, який організував спробу переправлення двох чоловіків із Кіровоградської та Запорізької областей до Угорщини. Зловмисник супроводжував їх майже до кордону, де їх затримали прикордонники. Прокуратура довела його вину, і суд призначив 5 років позбавлення волі з додатковим обмеженням права обіймати державні посади.

Ще один вирок стосувався 33-річної мешканки села Костилівка на Рахівщині, яка зі спільниками організувала переправлення чотирьох громадян Афганістану до Угорщини. Жінка орендувала автомобілі, координувала перевезення та супроводжувала транспорт із військовозобов’язаними майже до кордону, де їх викрили правоохоронці. Її засуджено до 5 років позбавлення волі з обмеженням права займати певні посади.

На Ужгородщині з початку року трьох осіб засуджено до реального позбавлення волі за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон. Мешканця міста Чоп засудили до 7 років ув’язнення за спробу переправити військовозобов’язаного до Словаччини за 6500 доларів США. Уродженця міста Скадовськ визнали винним в організації незаконного переправлення двох чоловіків до Угорщини через річку Тиса. Ще одного чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі за організацію схеми переправлення військовозобов’язаного до Словаччини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.