Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

В КСУ проанализировали ход судебной реформы в Украине с 2013 года

14:15, 20 октября 2025
Судьи Конституционного Суда Украины обсудили внедрение общих мер в группе дел «Александр Волков против Украины».
В КСУ проанализировали ход судебной реформы в Украине с 2013 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве состоялся экспертный круглый стол, посвященный вопросу внедрения общих мер в группе дел «Александр Волков против Украины».

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Олег Первомайский, а также заместитель руководителя правового департамента — руководитель Управления сравнительно-правового анализа Секретариата Суда, координатор от Конституционного Суда Украины в сети высших судов при Европейском суде по правам человека Оксана Житник.

Круглый стол был организован Департаментом исполнения решений Европейского суда по правам человека в рамках проекта «Поддержка Украины во внедрении стандартов Совета Европы в сфере правосудия». В дискуссии приняли участие представители Совета Европы, Европейского Союза, ЕСПЧ, национальных органов власти, судебной системы и экспертного сообщества.

Как указали в КСУ, во время мероприятия обсудили результаты исследования относительно мер, которые предпринимают украинские органы власти для исполнения решений ЕСПЧ в группе дел «Александр Волков против Украины», а также проанализировали ход судебной реформы в Украине с 2013 года.

Участники сосредоточили внимание на стратегическом планировании судебной реформы в контексте евроинтеграции, деятельности Высшего совета правосудия, новой системы дисциплинарной ответственности судей, а также роли судебного досье в развитии карьеры судьи.

Во время панели «Гарантии неприкосновенности срока полномочий судей и их несменяемости на практике» судья Виктор Городовенко подчеркнул важность принципа несменяемости судей как составляющей их независимости.

«Вопросы независимости судебной ветви власти, несменяемости судей остаются в фокусе внимания Конституционного Суда Украины как одного из важных элементов принципа верховенства права и обеспечения развития демократического государства, даже в условиях таких сложных вызовов, как война», — подчеркнул судья.

Судья Олег Первомайский обратил внимание на взаимосвязь принципа несменяемости судей с верховенством права, подчеркнув необходимость сбалансированного взаимодействия Высшего совета правосудия и Верховного Суда.

По итогам обсуждения участники определили дальнейшие шаги для обеспечения исполнения решений ЕСПЧ в рамках группы дел «Александр Волков против Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судебная реформа КСУ ЕСПЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Украина сможет присоединится к ЕС без полного права голоса – европейские лидеры пытаются работать над новым планом

Новый план — это последняя попытка вдохнуть жизнь в подвижки к вступлению Украины в ЕС, которое блокируется несколькими странами ЕС, отмечает Politico.

В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України