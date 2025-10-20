В КСУ проанализировали ход судебной реформы в Украине с 2013 года

Судьи Конституционного Суда Украины обсудили внедрение общих мер в группе дел «Александр Волков против Украины».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве состоялся экспертный круглый стол, посвященный вопросу внедрения общих мер в группе дел «Александр Волков против Украины».

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Олег Первомайский, а также заместитель руководителя правового департамента — руководитель Управления сравнительно-правового анализа Секретариата Суда, координатор от Конституционного Суда Украины в сети высших судов при Европейском суде по правам человека Оксана Житник.

Круглый стол был организован Департаментом исполнения решений Европейского суда по правам человека в рамках проекта «Поддержка Украины во внедрении стандартов Совета Европы в сфере правосудия». В дискуссии приняли участие представители Совета Европы, Европейского Союза, ЕСПЧ, национальных органов власти, судебной системы и экспертного сообщества.

Как указали в КСУ, во время мероприятия обсудили результаты исследования относительно мер, которые предпринимают украинские органы власти для исполнения решений ЕСПЧ в группе дел «Александр Волков против Украины», а также проанализировали ход судебной реформы в Украине с 2013 года.

Участники сосредоточили внимание на стратегическом планировании судебной реформы в контексте евроинтеграции, деятельности Высшего совета правосудия, новой системы дисциплинарной ответственности судей, а также роли судебного досье в развитии карьеры судьи.

Во время панели «Гарантии неприкосновенности срока полномочий судей и их несменяемости на практике» судья Виктор Городовенко подчеркнул важность принципа несменяемости судей как составляющей их независимости.

«Вопросы независимости судебной ветви власти, несменяемости судей остаются в фокусе внимания Конституционного Суда Украины как одного из важных элементов принципа верховенства права и обеспечения развития демократического государства, даже в условиях таких сложных вызовов, как война», — подчеркнул судья.

Судья Олег Первомайский обратил внимание на взаимосвязь принципа несменяемости судей с верховенством права, подчеркнув необходимость сбалансированного взаимодействия Высшего совета правосудия и Верховного Суда.

По итогам обсуждения участники определили дальнейшие шаги для обеспечения исполнения решений ЕСПЧ в рамках группы дел «Александр Волков против Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.