У КСУ проаналізували хід судової реформи в Україні з 2013 року

Судді Конституційного Суду України обговорили впровадження загальних заходів у групі справ «Олександр Волков проти України».

У Києві відбувся експертний круглий стіл, присвячений питанню впровадження загальних заходів у групі справ «Олександр Волков проти України».

У заході взяли участь судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Олег Первомайський, а також заступниця керівника правового департаменту — керівниця Управління порівняльно-правового аналізу Секретаріату Суду, координатор від Конституційного Суду України в мережі вищих судів при Європейському суді з прав людини Оксана Житник.

Круглий стіл був організований Департаментом виконання рішень Європейського суду з прав людини у межах проєкту «Підтримка України у впровадженні стандартів Ради Європи у сфері судочинства». Участь у дискусії взяли представники Ради Європи, Європейського Союзу, ЄСПЛ, національних органів влади, судової системи та експертного середовища.

Як вказали в КСУ, під час заходу обговорили результати дослідження щодо заходів, які вживають українські органи влади для виконання рішень ЄСПЛ у групі справ «Олександр Волков проти України», а також проаналізували хід судової реформи в Україні з 2013 року.

Учасники зосередили увагу на стратегічному плануванні судової реформи у контексті євроінтеграції, діяльності Вищої ради правосуддя, нової системи дисциплінарної відповідальності суддів, а також ролі судового досьє у розвитку суддівської кар’єри.

Під час панелі «Гарантії непорушності строку повноважень суддів та їх незмінюваності на практиці» суддя Віктор Городовенко наголосив на важливості принципу незмінюваності суддів як складової їхньої незалежності.

«Питання незалежності судової гілки влади, незмінюваності суддів залишаються у фокусі уваги Конституційного Суду України, як один із важливих складників принципу верховенства права і забезпечення розвитку демократичної держави, навіть в умовах таких складних викликів, як війна», — підкреслив суддя.

Суддя Олег Первомайський звернув увагу на взаємозв’язок принципу незмінюваності суддів із верховенством права, наголосивши на необхідності збалансованої взаємодії Вищої ради правосуддя і Верховного Суду.

За підсумками обговорення учасники визначили подальші кроки для забезпечення виконання рішень ЄСПЛ у межах групи справ «Олександр Волков проти України».

