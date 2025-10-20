Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

У КСУ проаналізували хід судової реформи в Україні з 2013 року

14:15, 20 жовтня 2025
Судді Конституційного Суду України обговорили впровадження загальних заходів у групі справ «Олександр Волков проти України».
У КСУ проаналізували хід судової реформи в Україні з 2013 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві відбувся експертний круглий стіл, присвячений питанню впровадження загальних заходів у групі справ «Олександр Волков проти України».

У заході взяли участь судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Олег Первомайський, а також заступниця керівника правового департаменту — керівниця Управління порівняльно-правового аналізу Секретаріату Суду, координатор від Конституційного Суду України в мережі вищих судів при Європейському суді з прав людини Оксана Житник.

Круглий стіл був організований Департаментом виконання рішень Європейського суду з прав людини у межах проєкту «Підтримка України у впровадженні стандартів Ради Європи у сфері судочинства». Участь у дискусії взяли представники Ради Європи, Європейського Союзу, ЄСПЛ, національних органів влади, судової системи та експертного середовища.

Як вказали в КСУ, під час заходу обговорили результати дослідження щодо заходів, які вживають українські органи влади для виконання рішень ЄСПЛ у групі справ «Олександр Волков проти України», а також проаналізували хід судової реформи в Україні з 2013 року.

Учасники зосередили увагу на стратегічному плануванні судової реформи у контексті євроінтеграції, діяльності Вищої ради правосуддя, нової системи дисциплінарної відповідальності суддів, а також ролі судового досьє у розвитку суддівської кар’єри.

Під час панелі «Гарантії непорушності строку повноважень суддів та їх незмінюваності на практиці» суддя Віктор Городовенко наголосив на важливості принципу незмінюваності суддів як складової їхньої незалежності.

«Питання незалежності судової гілки влади, незмінюваності суддів залишаються у фокусі уваги Конституційного Суду України, як один із важливих складників принципу верховенства права і забезпечення розвитку демократичної держави, навіть в умовах таких складних викликів, як війна», — підкреслив суддя.

Суддя Олег Первомайський звернув увагу на взаємозв’язок принципу незмінюваності суддів із верховенством права, наголосивши на необхідності збалансованої взаємодії Вищої ради правосуддя і Верховного Суду.

За підсумками обговорення учасники визначили подальші кроки для забезпечення виконання рішень ЄСПЛ у межах групи справ «Олександр Волков проти України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судова реформа КСУ ЄСПЛ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Україна зможе приєднатися до ЄС без повного права голосу – європейські лідери намагаються працювати над новим планом

Новий план — це остання спроба вдихнути життя у зрушення до вступу України в ЄС, яке блокується кількома країнами ЄС, зазначає Politico.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України