Женщина выиграла $100 тысяч в лотерее благодаря ChatGPT

ChatGPT предсказал номера Powerball, которые принесли выигрыш.

В штате Мичиган 45-летняя Карви выиграла $50 тысяч в лотерее Powerball, использовав комбинацию цифр, предложенную искусственным интеллектом ChatGPT. Благодаря бонусному розыгрышу ее приз удвоился до $100 тысяч. Об этом сообщает The Hill.

«Я играю в Powerball только тогда, когда джекпот достигает определенного уровня, а джекпот превышал 1 миллиард долларов, поэтому я купила билет. Я попросила у ChatGPT набор номеров Powerball, и это оказались номера, которые сыграли в моем билете», — рассказала Карви.

Выигранные средства женщина планирует использовать для погашения долга за дом, а остальное — сэкономить.

Powerball — американская лотерея, доступная в 45 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США. Она проводится с 1992 года, а розыгрыши происходят три раза в неделю.

