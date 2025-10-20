Жінка виграла $100 тисяч у лотереї завдяки ChatGPT

ChatGPT передбачив номери Powerball, що принесли виграш.

Фото: The Hill

У штаті Мічиган 45-річна Карві виграла $50 тисяч у лотереї Powerball, використавши комбінацію цифр, запропоновану штучним інтелектом ChatGPT. Завдяки бонусному розіграшу її приз подвоївся до $100 тисяч. Про це повідомляє The Hill.

«Я граю в Powerball лише тоді, коли джекпот досягає певного рівня, а джекпот перевищував 1 мільярд доларів, тому я купила квиток. Я попросила у ChatGPT набір номерів Powerball, і це виявилися номери, які зіграли у моєму квитку», — розповіла Карві.

Виграні кошти жінка планує використати для погашення боргу за будинок, а решту — заощадити.

Powerball — американська лотерея, доступна в 45 штатах, окрузі Колумбія, Пуерто-Рико та на Віргінських островах США. Вона проводиться з 1992 року, а розіграші відбуваються тричі на тиждень.

