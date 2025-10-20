В интернете создали фейковую страницу командующего Сил ТрО ВСУ Игоря Плахуты

Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о фейковой странице от имени командующего Сил ТрО ВСУ.

В сети обнаружили фейковую страницу, созданную от имени командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, генерал-майора Игоря Плахуты. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отметили в Силах территориальной обороны ВСУ, генерал-майор Игорь Плахута не имеет никаких аккаунтов в социальных сетях.

Такие страницы создаются с целью дезинформации общества, проведения мошеннических денежных сборов под видом помощи армии или сбора персональных данных граждан.

В Центре подчеркнули, что все официальные заявления и комментарии от имени командующего Сил ТрО ВСУ публикуются исключительно через официальные источники.

