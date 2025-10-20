Практика судів
В інтернеті створили фейкову сторінку командувача Сил ТрО ЗСУ Ігоря Плахути

16:55, 20 жовтня 2025
Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про фейкову сторінку від імені командувача Сил ТрО ЗСУ.
У мережі виявили фейкову сторінку, створену від імені командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України, генерал-майора Ігоря Плахути. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначили у Силах територіальної оборони ЗСУ, генерал-майор Ігор Плахута не має жодних акаунтів у соціальних мережах.

Такі сторінки створюють із метою дезінформації суспільства, проведення шахрайських грошових зборів під виглядом допомоги армії або збору персональних даних громадян.

У Центрі наголосили, що усі офіційні заяви та коментарі від імені командувача Сил ТрО ЗСУ публікуються виключно через офіційні джерела.

ЗСУ

НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

