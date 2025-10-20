В інтернеті створили фейкову сторінку командувача Сил ТрО ЗСУ Ігоря Плахути

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про фейкову сторінку від імені командувача Сил ТрО ЗСУ.

У мережі виявили фейкову сторінку, створену від імені командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України, генерал-майора Ігоря Плахути. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначили у Силах територіальної оборони ЗСУ, генерал-майор Ігор Плахута не має жодних акаунтів у соціальних мережах.

Такі сторінки створюють із метою дезінформації суспільства, проведення шахрайських грошових зборів під виглядом допомоги армії або збору персональних даних громадян.

У Центрі наголосили, що усі офіційні заяви та коментарі від імені командувача Сил ТрО ЗСУ публікуються виключно через офіційні джерела.

