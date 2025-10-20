Практика судов
РАУ будет требовать от Минобороны обустройства в ТЦК комнат для работы адвокатов

13:45, 20 октября 2025
Совет адвокатов Украины обратится в Минобороны и Генштаб с просьбой создать помещения для адвокатов в ТСК.
Фото: НААУ
Совет адвокатов Украины принял решение обратиться в Генштаб ВСУ и Минобороны с требованием обустроить отдельные помещения для работы адвокатов во всех ТСК. Об этом сообщили в РАУ.

Инициатором обсуждения стала председатель Совета адвокатов Харьковской области Виктория Гайворонская, которая подчеркнула масштабность проблемы и необходимость срочных мер. Органы адвокатского самоуправления по всей Украине фиксируют многочисленные случаи препятствования деятельности адвокатов со стороны ТЦК, в частности игнорирование адвокатских запросов, недопуск в помещения для встреч с клиентами, а в отдельных случаях — запугивание, задержание и даже применение физической силы. Такие действия свидетельствуют о нарушении не только гарантий адвокатской деятельности, но и конституционного права на юридическую помощь и защиту.

Хотя в некоторых регионах удалось наладить сотрудничество с ТСК, проблема остается общенациональной. Во многих случаях региональные советы адвокатов не смогли самостоятельно договориться о надлежащем взаимодействии. Даже там, где помещения для адвокатов формально есть, юристов часто не допускают в них. Проблема заключается не только в обеспечении пространства для оказания юридической помощи, но и в гарантировании реального доступа к нему как для адвокатов, так и для военнообязанных.

Во время заседания РАУ подчеркнули необходимость создания четкого алгоритма взаимодействия между адвокатами и ТЦК. Часто конфиденциальные встречи адвоката с клиентом воспринимаются представителями ТЦК как попытка помешать мобилизации или уклониться от нее. На самом деле право на общение с адвокатом не противоречит мобилизационным процессам, а обеспечивает законность и защиту прав личности. Отсутствие четких процедур приводит к конфликтам, которых можно было бы избежать.

РАУ выбрала стратегию, сочетающую региональный диалог и централизованную поддержку. Вопросы взаимодействия будут решаться на местах через контакты региональных советов адвокатов с ТЦК, но официальное обращение к центральным силовым ведомствам усилит позицию регионов.

Совет адвокатов единогласно поддержал два шага для решения проблемы. Во-первых, РАУ обратится в Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ с требованием оборудовать во всех ТСК отдельные комнаты для работы адвокатов и обеспечить беспрепятственный доступ к ним для юристов и военнообязанных, гарантируя конфиденциальность общения. Во-вторых, будет разработана памятка для адвокатов с четкими правилами проведения конфиденциальных свиданий в ТЦК, которая поможет минимизировать конфликты и обеспечить эффективную защиту прав клиентов в соответствии с законодательством.

